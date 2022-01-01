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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:58
andreyiskra ничего не менялось, хотим больше - гоу ту касса.
возможно нужно заказать. Предзакази отлично работают.
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Goodman
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:01
Goodman
я как проезжаю мимо отделения, так постоянно вижу толпу бабок перед входом. пропадает всякое желание идти в кассу за деньгами.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:08
Goodman написав: Alien написав:
Втім такі картки є явно не в усіх - наприклад в мене нема жодного родича який би отримував заробітну плату чи пенсію на картку #зеленоголайна
Коли приходиш у примат по пенсію, дівчинка питає, Вам відкривати нову КДВ , чи зараховувати на діючу?
В Приваті може бути окрема КДВ для депозитів, окрема для пенсії , окрема для зарплати.
Якщо в людини нема суто пенсійної КДВ , це не признак, що вона з привата нічого не отримує.
Ви висмикнули мою фразу з контексту. Людина писала що з пенсійної чи зарплатної картки не буде комісу. При знятті готівки це зрозуміло - його не буде при знятті з будь якої кдв. Але початково мова велась (ще Искателем) про відсутність комісу саме за безготівкові операції. Такий коміс по звичним КДВ є, по зарплатним чи пенсійним - я не знаю. Бо таких карток ніколи не мав.
Щодо того що якщо таких карток немає то це не значить що людина нічого з привату не отримує - ви мабуть здивуєтесь але є такі люди. Що давно в приваті нічого не отримують. Наприклад в мене з карток привату лишилась валютна КДВ термін дії якої добігає наступного літа. Я не отримую у приваті нічого вже щонайменше 4 роки.
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Alien
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:47
emeta написав: emeta написав:
Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим.
Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу.
Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин.
Рекомендуємо скористатись системою пізніше.
Отзвонились из банка, сказали что СЭП вышел, но вернулся обратно и должен попасть под выплаты от фонда. Квитанцию дать не могут пока, ждите пока запустится интернет банкинг или откроются отделения
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emeta
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:03
Alien написав:
Ви висмикнули мою фразу з контексту. Людина писала що з пенсійної чи зарплатної картки не буде комісу. При знятті готівки це зрозуміло - його не буде при знятті з будь якої кдв. Але початково мова велась (ще Искателем) про відсутність комісу саме за безготівкові операції. Такий коміс по звичним КДВ є, по зарплатним чи пенсійним - я не знаю. Бо таких карток ніколи не мав.
Нічого я не смикав, не тре переоцінювати свої можливості.
Ситуація проста як двері - банк лопнув, Вам повернули ВСІ кошти , дякуєм за це.
Забрав готівкою, положив у кишеню і харашо.
Дякую Привату за дистанційку .
PS Вже людили сепили і шмепили з Форварда і на Форвард, наразі шукають гроші свої.
Ніхто не знає, який банк наступний.
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Goodman
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:24
Goodman
По хорошему, Форвард должны были прикрыть после "акции" в начале войны - не более 1000грн в день, как преступление против Украинского народа. Банк поступил в начале войны как сука конченая рашнявая, это было на руку рашне чтобы добивать людей-клиентов банка, которые застряли в зоне боевых действий.
Этому говно-банку и его руководству давно дорога по пути с русским военным коряблем!
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vpchelko
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:40
Goodman написав:
- позвонить на горячку Привата, идентифицироваться и заказать себе виплату на карту КДВ
А на універсальну можна? Або чого не рекомендується на універсал?
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042013
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:42
042013 написав: Goodman написав:
- позвонить на горячку Привата, идентифицироваться и заказать себе виплату на карту КДВ
А на універсальну можна? Або чого не рекомендується на універсал?
С универсальной платное снятие нала
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Bosstone
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