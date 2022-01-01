Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Але ж СЕП лишє три гривні? То можна сказати, шо без комісиї.
Тоді, коли найдєтє інформацию в тг-каналі про почєток виплат по Форварду.
Ранєшє сєнсу нємає.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:41
Але ж СЕП лишє три гривні? То можна сказати, шо без комісиї.
Тоді, коли найдєтє інформацию в тг-каналі про почєток виплат по Форварду.
Ранєшє сєнсу нємає.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 10 лют, 2023 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:42
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:56
Форвард сдох, а разные спамеры продолжают звонить, пользуясь данными из слитых баз.
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