Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Але ж СЕП лишє три гривні? То можна сказати, шо без комісиї.
Тоді, коли найдєтє інформацию в тг-каналі про почєток виплат по Форварду.
Ранєшє сєнсу нємає.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:41
Але ж СЕП лишє три гривні? То можна сказати, шо без комісиї.
Тоді, коли найдєтє інформацию в тг-каналі про почєток виплат по Форварду.
Ранєшє сєнсу нємає.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 10 лют, 2023 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:42
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:56
Форвард сдох, а разные спамеры продолжают звонить, пользуясь данными из слитых баз.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:44
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Напомните, плз, какие есть ограничения по пропускной способности самой этой тропки?
Дальше с "бирюзовой" неокарты, если я не ошибаюсь, можно безнально и безкомиссионно вывести в месяц - 20тыс. СЭПом плюс 20тыс. собственной толкалкой. Итого 40 тыс. Плюс неограниченные переводы по внутрибанку.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:25
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Ну так вважати то справа - ваша - мене завжди дивують дописувачi якi влiзуть до обмiну думок двох людей - причому пишуть не по сутi питань, що обговорюються, а просто домахавшись до малозначущого речення. Ну а на зауваження завичай "Нічого я не смикав"
Ну а це уже зовсiм повний зашквар. Якi можливостi, хто переоцiнив? Втiм то таке - п'ятниця, хтось почина вiдпочивати ранiше iнших, верзе усiлякi нiсенiтницi - бува - йдемо далi
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:32
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