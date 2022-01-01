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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 311312313314

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:41

  nord написав:С универсальной карты снятие с комиссией.

Але ж СЕП лишє три гривні? То можна сказати, шо без комісиї.

  diplomnet написав:
  Goodman написав:swan forever Да Ви батенька безсмертний, куди топать, патрулями все обложено.
Прильните к СМИ да нажмите вовремя заветную кнопоку в додатку ПУМБа.


А когда примерно думаете можно нажимать ? Недели через 2..3 ?

Тоді, коли найдєтє інформацию в тг-каналі про почєток виплат по Форварду.
Ранєшє сєнсу нємає.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 10 лют, 2023 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:42

  alex lem написав:Ну якщо людина грається конвертдепо то йому і не треба готівка 8) Може купить долярчиків як вар'янт.

Це ж там тіко на півріку можна відчинити конвертдепо, на три місіці нема можлівості?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:56

Форвард сдох, а разные спамеры продолжают звонить, пользуясь данными из слитых баз.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:44

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Alien написав:У привату по суті прямого безкомісійного і безготівкового виходу наразі немає (є стежина але вона для невеликих щомісячних сум).
Напомните, плз, какие есть ограничения по пропускной способности самой этой тропки?
Дальше с "бирюзовой" неокарты, если я не ошибаюсь, можно безнально и безкомиссионно вывести в месяц - 20тыс. СЭПом плюс 20тыс. собственной толкалкой. Итого 40 тыс. Плюс неограниченные переводы по внутрибанку.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19

Кащей Саме так як ви написали
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Goodman написав:Нічого я не смикав

Ну так вважати то справа - ваша - мене завжди дивують дописувачi якi влiзуть до обмiну думок двох людей - причому пишуть не по сутi питань, що обговорюються, а просто домахавшись до малозначущого речення. Ну а на зауваження завичай "Нічого я не смикав"
  Goodman написав:не тре переоцінювати свої можливості.

Ну а це уже зовсiм повний зашквар. Якi можливостi, хто переоцiнив? Втiм то таке - п'ятниця, хтось почина вiдпочивати ранiше iнших, верзе усiлякi нiсенiтницi - бува - йдемо далi ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:32

  Alien написав:Кащей Саме так як ви написали
Я про саму тропку спрашивал. Есть какие-то ограничения на перемещение по ней крупных (в рамках указанных 40-60-80тыс) сумм?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Кащей написав:Я про саму тропку спрашивал. Есть какие-то ограничения на перемещение по ней крупных (в рамках указанных 40-60-80тыс) сумм?

Вибачте не второпав - я зазвичай бiльше 15к тропинкою не пускав. Кiлька разiв на день по 15к було, але не бiльше 50к на добу - тому за верхню межу не скажу - так глибоко не тестив
Alien
 
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