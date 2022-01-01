|
|
|
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 лют, 2023 11:38
Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
-
vadimoff_smart
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 29.12.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 11:47
vadimoff_smart написав:
Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Фонд зачисляет на счёт выбранного Вами банка всю сумму сразу, всю сумму сразу Вы можете переразместить в этом банке, отправить по безналу…только лимит выдачи налички 100 т грн/сутки
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 15:34
vadimoff_smart написав:
Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
-
mike64
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 29.11.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 17:21
mike64 написав: vadimoff_smart написав:
Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
Сегодня Вкладчик увидел, что и спорт дистанционно умеет
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4875
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 17:26
mike64 написав: vadimoff_smart написав:
Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
А откуда этот список банков?
-
Eugene+
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 10.05.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 17:54
Eugene+ написав:
А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1355
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:08
Alien написав: Eugene+ написав:
А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО
Ага
...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4875
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:17
Alien написав: Eugene+ написав:
А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО
Ну я уже не знаю... На сайте ФГВФО в разделе ФлрвардБанк только 3 новости на данный момент, ночего подобного я там не нашел...
-
Eugene+
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 10.05.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:20
guntherhouse777 написав: Alien написав: Eugene+ написав:
А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО
Ага
...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
mono и izi типа не считаются
-
Eugene+
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 10.05.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48478
|24961011
|
|
|393
|75166
|
|
|480
|89670
|
|