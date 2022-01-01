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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 313314315316>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:38

Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
vadimoff_smart
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:47

  vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?

Фонд зачисляет на счёт выбранного Вами банка всю сумму сразу, всю сумму сразу Вы можете переразместить в этом банке, отправить по безналу…только лимит выдачи налички 100 т грн/сутки
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:34

  vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?

Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:21

  mike64 написав:
  vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?

Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.

Сегодня Вкладчик увидел, что и спорт дистанционно умеет
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:26

  mike64 написав:
  vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?

Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.

А откуда этот список банков?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:08

  Alien написав:
  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО

Ага
...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:17

  Alien написав:
  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО


Ну я уже не знаю... На сайте ФГВФО в разделе ФлрвардБанк только 3 новости на данный момент, ночего подобного я там не нашел...
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:20

  guntherhouse777 написав:
  Alien написав:
  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО

Ага
...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

mono и izi типа не считаются
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:33

  Eugene+ написав:
  Alien написав:
  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО


Ну я уже не знаю... На сайте ФГВФО в разделе ФлрвардБанк только 3 новости на данный момент, ночего подобного я там не нашел...

Ось на сайтi ФГВФО список уповноважених банкiв на здiйснення виплат - https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
там дивiться зноску
*банк також виплачує гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, без відвідування відділення банку-агента.


Якраз * мають 4 озвученi вище банки
Alien
 
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