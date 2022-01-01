Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
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vadimoff_smart написав:Кто зна, а макс сумма выдачи фондом по 100k/сутки?
Если Вы выберете дистанционную форму расчета, то средства в полном объеме возмещения могут быть зачислены на ваш счет безналом. Перечень банков-агентов предлагающих подобную услугу: Приват, ПУМБ,Укргазбанк,Пивденный. В дальнейшем Ваши отношения, с выбранным банком-агентом будут определяться внутренними правилами данного банка, ФГВФО с Вами расчеты уже провел.
Ага ...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
Ага ...що вкладники мають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно. На сьогодні таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Південний», - наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.