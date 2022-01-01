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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 313314315316

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:07

С 1 марта закрывается отделение на Соборности 1.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:11

  Порт написав:С 1 марта закрывается отделение на Соборности 1.

да и везде

а зачем они ? закрывать счета?


...вот сич за*бал смски слать и в спаме уже есть коллекторские номера
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:14

  Alien написав:
  Eugene+ написав:А откуда этот список банков?
Було в повiдомленнях на сайтi та ТГ-каналi ФГВФО


Ну я уже не знаю... На сайте ФГВФО в разделе ФлрвардБанк только 3 новости на данный момент, ночего подобного я там не нашел...[/quote]
Ось на сайтi ФГВФО список уповноважених банкiв на здiйснення виплат - https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
там дивiться зноску
*банк також виплачує гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, без відвідування відділення банку-агента.


Якраз * мають 4 озвученi вище банки[/quote]

Да, интересно, спасибо. Я чего-то думал, что в каждом конкретном случае - свой список агентов
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:26

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Доброго дня. А з дебет карти можна буде гроші зняти/перевести?
s_sunlana
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