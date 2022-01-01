Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:11
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:14
Ну я уже не знаю... На сайте ФГВФО в разделе ФлрвардБанк только 3 новости на данный момент, ночего подобного я там не нашел...[/quote]
Ось на сайтi ФГВФО список уповноважених банкiв на здiйснення виплат -
там дивiться зноску
Якраз * мають 4 озвученi вище банки[/quote]
Да, интересно, спасибо. Я чего-то думал, что в каждом конкретном случае - свой список агентов
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:26
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Доброго дня. А з дебет карти можна буде гроші зняти/перевести?
Додано: Пон 13 лют, 2023 23:12
s_sunlana звичайно ні, карти банку визнані неплатоспроможними.
уже все - це вам кокошна память
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Когда начнут выплаты кто знает?
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:29
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:45
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:03
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