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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 314315316317

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:40

  Кащей написав:у Спорта в приложухе также появилась функция выплаты из Фонда.

Не вижу, ткните носом :roll:
konokrad
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.02.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 314315316317
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