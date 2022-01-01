Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Не вижу, ткните носом
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:40
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:23
Вполне возможно, что по карточным, текущим и окончившимся до 07.02 начнут ближе к концу зимы.
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:56
уже заготовка висит
З ** березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати коштів вкладникам ** за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 07 лютого 2023 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Кошти вкладникам *** за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 07 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 07 лютого 2023 року.
Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.
Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово “відмова”).
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:58
Тут багато крутили на подставних і подсадних
Goodman
Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником вкладника паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків), або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово “відмова”.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:01
Ще треба буде пройти декілька кіл пекла
Goodman
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку *** з ринку та пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:
+ повторний конкурс на інвестора.
У кого погані нерви пийте заспокійливе, у кого все гаразд - попкорн
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