RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 314315316317

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:40

  Кащей написав:у Спорта в приложухе также появилась функция выплаты из Фонда.

Не вижу, ткните носом :roll:
konokrad
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.02.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:23

Вполне возможно, что по карточным, текущим и окончившимся до 07.02 начнут ближе к концу зимы.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:10

konokrad главный экран - інші платежі - ФГВФО
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:56

уже заготовка висит

З ** березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати коштів вкладникам ** за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 07 лютого 2023 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Кошти вкладникам *** за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 07 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 07 лютого 2023 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово “відмова”).
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:58

Тут багато крутили на подставних і подсадних

Goodman

Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником вкладника паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків), або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово “відмова”.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:01

Ще треба буде пройти декілька кіл пекла

Goodman

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку *** з ринку та пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

+ повторний конкурс на інвестора.
У кого погані нерви пийте заспокійливе, у кого все гаразд - попкорн
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:03

заява на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.
ESTETIK
 
Повідомлень: 75
З нами з: 10.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:07

ESTETIK Если вклад не подпадает под гарантии, смотрите в Законе какие именно вклады не гарантируются фондом, вкладчик становится кредитором и должен заявить свои требования на возврат средств. Выплаты кредиторам не гарантированы и производятся за счет средств от продажи активов банка, а сумма поступлений от продажи зависит от качества этих активов. Если депозит текущий то выплатят без заявки в полном обьеме с процентами!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 35
З нами з: 10.01.23
Подякував: 53 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 314315316317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48478 24961247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 14:22
diplomnet
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 38, 39, 40
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
393 75210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 23:24
espanol
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 47, 48, 49
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
480 89704
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 00:45
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (299)
15.02.2023 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.