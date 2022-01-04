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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 315316317318

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:36

карточные по этой заготовке?
= текущие?
v57
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 14.03.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:03

v57 Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти (пункт 3 частини першої статті 2 Закону.
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 43
З нами з: 10.01.23
Подякував: 56 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

как закрыть теперь счета в этой банке
KOKS
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Повідомлень: 2278
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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