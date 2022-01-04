Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

карточные по этой заготовке?
= текущие?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:03
v57 Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти (пункт 3 частини першої статті 2 Закону.
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
как закрыть теперь счета в этой банке
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:39
Взагалi то - нiяк. Але зустрiчне питання - навiщо? Навiть якщо угодами передбачалось нарахування якихось комiсiй по рахункам (там абонка, плата за неактивнiсть) - будь якi нарахування припиненi з 8/2/23. Ну а самi рахунки автоматично закриються без вашої участi.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:56
В банке осталась незакрытая кредитка на ~15000 грн. До введения ВА исправно погашалась платежами чуть больше минимального.
Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.
Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.
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