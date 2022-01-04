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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 315316317318

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:36

карточные по этой заготовке?
= текущие?
v57
 
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v57 Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти (пункт 3 частини першої статті 2 Закону.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

как закрыть теперь счета в этой банке
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:39

  KOKS написав:как закрыть теперь счета в этой банке

Взагалi то - нiяк. Але зустрiчне питання - навiщо? Навiть якщо угодами передбачалось нарахування якихось комiсiй по рахункам (там абонка, плата за неактивнiсть) - будь якi нарахування припиненi з 8/2/23. Ну а самi рахунки автоматично закриються без вашої участi.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:17

emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:56

В банке осталась незакрытая кредитка на ~15000 грн. До введения ВА исправно погашалась платежами чуть больше минимального.

Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.

Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.
Buster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:59

  Buster написав:В банке осталась незакрытая кредитка на ~15000 грн. До введения ВА исправно погашалась платежами чуть больше минимального.

Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.

Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.

Выше в видео тетенька рассказывает про какую-то реструктуризацию от фонда. Но это может для "неработающих" кредитов. Надо узнавать
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:42

Buster Вам в группу "Мошейники и мошейници"
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:11

Buster Смотрите ролик выше!!Ваши кредитные платежи идут в погашение долгов банка, вот такой замкнутый круг!
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