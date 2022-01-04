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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？Да еще и НБУ задал курс на снижение % по текущим. Из того,что знаю-Пумба. Вильный 6%. 2нед.-10%, 1мес.-12%.Депо с автопролонгацией,т.е.% терятся за день переоформления не должны.
Может есть еще какие интересные банки？
все перепрыгнули на IBOXcard и Изину заначку
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:39
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？
Також подобалась можливість потягти і відправити цією банкою.
щось подібне є в "сенсі", причому, якщо розхідна грн + 100 тис, то 14% з вільним зняттям.
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