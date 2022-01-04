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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 316317318319

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21

  THB написав:Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？Да еще и НБУ задал курс на снижение % по текущим. Из того,что знаю-Пумба. Вильный 6%. 2нед.-10%, 1мес.-12%.Депо с автопролонгацией,т.е.% терятся за день переоформления не должны.
Может есть еще какие интересные банки？


все перепрыгнули на IBOXcard и Изину заначку
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:39

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  THB написав:Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？

Також подобалась можливість потягти і відправити цією банкою.
щось подібне є в "сенсі", причому, якщо розхідна грн + 100 тис, то 14% з вільним зняттям.
Ой+
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