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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？Да еще и НБУ задал курс на снижение % по текущим. Из того,что знаю-Пумба. Вильный 6%. 2нед.-10%, 1мес.-12%.Депо с автопролонгацией,т.е.% терятся за день переоформления не должны.
Может есть еще какие интересные банки？
все перепрыгнули на IBOXcard и Изину заначку
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:39
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？
Також подобалась можливість потягти і відправити цією банкою.
щось подібне є в "сенсі", причому, якщо розхідна грн + 100 тис, то 14% з вільним зняттям.
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Ой+
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:11
THB Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:49
Ой+ написав:
то 14% з вільним зняттям.
та наче з 24-го буде вже 7%
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Kalgan
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