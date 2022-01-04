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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？Да еще и НБУ задал курс на снижение % по текущим. Из того,что знаю-Пумба. Вильный 6%. 2нед.-10%, 1мес.-12%.Депо с автопролонгацией,т.е.% терятся за день переоформления не должны.
Может есть еще какие интересные банки？
все перепрыгнули на IBOXcard и Изину заначку
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emeta
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:39
THB написав:
Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？
Також подобалась можливість потягти і відправити цією банкою.
щось подібне є в "сенсі", причому, якщо розхідна грн + 100 тис, то 14% з вільним зняттям.
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Ой+
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:11
THB Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:49
Ой+ написав:
то 14% з вільним зняттям.
та наче з 24-го буде вже 7%
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Kalgan
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:02
ESTETIK написав:
Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.
Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн), если Вы юр.лицо, то мои соболезнования, заявить о своих требованиях, конечно необходимо, ну дальше по очередности выплат, вангую, что тут ждать можно долго. P.s. Да, был прецедент, но ещё в старой редакции положения о фонде, когда вкладчик подал заявление о признании его кредитором по % по депозитному вкладу, от момента введения В.А. до момента ликвидации банка. Более того возмещение получил.
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mike64
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Додано: Нед 19 лют, 2023 12:23
mike64 написав: ESTETIK написав:
Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.
Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),
А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?
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amatorodessa
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Додано: Нед 19 лют, 2023 12:44
amatorodessa написав: mike64 написав: ESTETIK написав:
Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.
Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),
А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?
Сейчас фопы приравняны к обычным физлицам. Значит должны
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Helicopter11
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