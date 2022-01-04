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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 316317318319

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21

  THB написав:Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？Да еще и НБУ задал курс на снижение % по текущим. Из того,что знаю-Пумба. Вильный 6%. 2нед.-10%, 1мес.-12%.Депо с автопролонгацией,т.е.% терятся за день переоформления не должны.
Может есть еще какие интересные банки？


все перепрыгнули на IBOXcard и Изину заначку
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:39

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  THB написав:Может,не совсем по теме,но ладно. Форвард был удобен для хранения расходной гривны, Р2Р,сэп -вход выход без комис,да еще и % на остаток. Какие у кого мысли,где держать расходную гривну？

Також подобалась можливість потягти і відправити цією банкою.
щось подібне є в "сенсі", причому, якщо розхідна грн + 100 тис, то 14% з вільним зняттям.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:11

THB Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:49

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Ой+ написав:то 14% з вільним зняттям.

та наче з 24-го буде вже 7%
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:02

  ESTETIK написав:Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.

Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн), если Вы юр.лицо, то мои соболезнования, заявить о своих требованиях, конечно необходимо, ну дальше по очередности выплат, вангую, что тут ждать можно долго. P.s. Да, был прецедент, но ещё в старой редакции положения о фонде, когда вкладчик подал заявление о признании его кредитором по % по депозитному вкладу, от момента введения В.А. до момента ликвидации банка. Более того возмещение получил.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:23

  mike64 написав:
  ESTETIK написав:Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.

Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),


А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:44

  amatorodessa написав:
  mike64 написав:
  ESTETIK написав:Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.

Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),


А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?

Сейчас фопы приравняны к обычным физлицам. Значит должны
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:17

  Buster написав:Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.

Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.


Подонок ти, і сволоч! (© О. Ляшко)

Маєш поплатить - поплати. Чи ти, як Лукашенко, і хитрий і жопий?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:10

  amatorodessa написав:
  mike64 написав:
  ESTETIK написав:Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.

Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),


А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?

Вот здесь есть нюансы, при оформлении депозита, в анкете Вы указываете являетесь ли Вы ФОПом, или нет, там также Вы уведомляете об отсутствии резидентности США, это все связано с нюансами налогооблажения и пр.Формально это не является основой для отказа в выплатах.
mike64
 
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