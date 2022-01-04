Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Суб 18 лют, 2023 19:02

ESTETIK написав: Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ. Здравствуйте, имел депозит в банке, подскажите надо ли писать заяву на имя ФОНД ГАРАНТУВАННЯ про признание меня кредитором? спасибо за ответ.

Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн), если Вы юр.лицо, то мои соболезнования, заявить о своих требованиях, конечно необходимо, ну дальше по очередности выплат, вангую, что тут ждать можно долго. P.s. Да, был прецедент, но ещё в старой редакции положения о фонде, когда вкладчик подал заявление о признании его кредитором по % по депозитному вкладу, от момента введения В.А. до момента ликвидации банка. Более того возмещение получил.