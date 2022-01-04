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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 лют, 2023 18:46
dimarzio1 написав:
Доброго дня ! Кто підкаже як зараз гасити заборгованість по кредитці? За номером карти платіж не проходить.
По номеру счёта. Спросите на горячей линии банка
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:50
mike64 написав:
amatorodessa написав: mike64 написав:
Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),
А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?
Вот здесь есть нюансы, при оформлении депозита, в анкете Вы указываете являетесь ли Вы ФОПом, или нет, там также Вы уведомляете об отсутствии резидентности США, это все связано с нюансами налогооблажения и пр.Формально это не является основой для отказа в выплатах.
Спасибо, а если это предпринимательский текущий счет ФОП, то есть тот, через который ФОП ведет бизнес и с которого платит налоги?
Тогда ФГВФО выплатит ?
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:12
Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?
vovabelokon99 написав:THB
Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:30
Corpocrator Це не перекладається в принципі. Це вже майже повні власні назви - до кожної з назв добавляєте слово "банк" і отримуєте повну назву.
Відповідно
Ізі - Ізібанк
Спорт - Спортбанк.
Далі гуглите що воно таке або шукаєте відповідну тему на цьому форумі. Бінго!
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