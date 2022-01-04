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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 317318319320

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
34%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:46

  dimarzio1 написав:Доброго дня ! Кто підкаже як зараз гасити заборгованість по кредитці? За номером карти платіж не проходить.

По номеру счёта. Спросите на горячей линии банка
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:50

  mike64 написав:
  amatorodessa написав:
  mike64 написав:Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),


А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?

Вот здесь есть нюансы, при оформлении депозита, в анкете Вы указываете являетесь ли Вы ФОПом, или нет, там также Вы уведомляете об отсутствии резидентности США, это все связано с нюансами налогооблажения и пр.Формально это не является основой для отказа в выплатах.


Спасибо, а если это предпринимательский текущий счет ФОП, то есть тот, через который ФОП ведет бизнес и с которого платит налоги?
Тогда ФГВФО выплатит ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:12

Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?

  vovabelokon99 написав:THB Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:30

Corpocrator Це не перекладається в принципі. Це вже майже повні власні назви - до кожної з назв добавляєте слово "банк" і отримуєте повну назву.
Відповідно
Ізі - Ізібанк
Спорт - Спортбанк.
Далі гуглите що воно таке або шукаєте відповідну тему на цьому форумі. Бінго!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 01:29

Ну знаєте, послати в пішу еротичну прогулянку в Гугл то кожен може, але мабуть розраховував на більшу лояльність та мінімальну повагу до часу інших людей при використанні магічного слова "будь-ласка"

Хоча чесно кажучи не очікував, що це буквальні назви, а не народні аля скунс/білка/газмяс етс і зараз вже дійшло до таких %шопопало-банків...виглядає як скам

  Alien написав:Corpocrator Це не перекладається в принципі. Це вже майже повні власні назви - до кожної з назв добавляєте слово "банк" і отримуєте повну назву.
Відповідно
Ізі - Ізібанк
Спорт - Спортбанк.
Далі гуглите що воно таке або шукаєте відповідну тему на цьому форумі. Бінго!
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 07:28

  Corpocrator написав:Ну знаєте, послати в пішу еротичну прогулянку в Гугл то кожен може, але мабуть розраховував на більшу лояльність та мінімальну повагу до часу інших людей при використанні магічного слова "будь-ласка"


Прошу пробачення але ваше повiдомленне з магічним словом "будь ласка" звучало так
Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?

Мені здається що саме це я з успіхом і зробив. Тому досить дивно замість подяки читати ваше невдоволення про згадування гугла (причому жодної еротики а саме в прямому його призначенні) та неповагу до вашого часу. А, перепрошую, на ваш погляд яку саме інформацію я утаємничив, не надавши очікуваного вами рівня лояльності та не проявивши мінімальної поваги до вашого часу, виходячи саме зі змісту вашого питання? Що ви очікували прочитати?
Воістину як кажуть - не роби добра - не отримаєш зла. Дякую за науку :(
Alien
 
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