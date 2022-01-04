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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:50
mike64 написав:
amatorodessa написав: mike64 написав:
Если Вы физ. лицо, то не нужно, ФГВФО во время военного положения выплачивает вклад и начисленные % без ограничения по сумме ( после войны 600 000 грн),
А если ФОП, ФГВФО выплатит вклад без ограничения по сумме в военное время?
Вот здесь есть нюансы, при оформлении депозита, в анкете Вы указываете являетесь ли Вы ФОПом, или нет, там также Вы уведомляете об отсутствии резидентности США, это все связано с нюансами налогооблажения и пр.Формально это не является основой для отказа в выплатах.
Спасибо, а если это предпринимательский текущий счет ФОП, то есть тот, через который ФОП ведет бизнес и с которого платит налоги?
Тогда ФГВФО выплатит ?
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:12
Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?
vovabelokon99 написав:THB
Сенс 7/14/29дн - 12/13/15% ( с 24.02. на 1% выше для 7/14 дней и +2% годовых при пролонгации), Спорт и изи пока еще по 10%(на спорт выплаты по пятницам)
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:30
Corpocrator Це не перекладається в принципі. Це вже майже повні власні назви - до кожної з назв добавляєте слово "банк" і отримуєте повну назву.
Відповідно
Ізі - Ізібанк
Спорт - Спортбанк.
Далі гуглите що воно таке або шукаєте відповідну тему на цьому форумі. Бінго!
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Додано: Чет 23 лют, 2023 01:29
Ну знаєте, послати в пішу еротичну прогулянку в Гугл то кожен може, але мабуть розраховував на більшу лояльність та мінімальну повагу до часу інших людей при використанні магічного слова "будь-ласка"
Хоча чесно кажучи не очікував, що це буквальні назви, а не народні аля скунс/білка/газмяс етс і зараз вже дійшло до таких %шопопало-банків...виглядає як скам
Alien написав:Corpocrator
Це не перекладається в принципі. Це вже майже повні власні назви - до кожної з назв добавляєте слово "банк" і отримуєте повну назву.
Відповідно
Ізі - Ізібанк
Спорт - Спортбанк.
Далі гуглите що воно таке або шукаєте відповідну тему на цьому форумі. Бінго!
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Додано: Чет 23 лют, 2023 07:28
Corpocrator написав:
Ну знаєте, послати в пішу еротичну прогулянку в Гугл то кожен може, але мабуть розраховував на більшу лояльність та мінімальну повагу до часу інших людей при використанні магічного слова "будь-ласка"
Прошу пробачення але ваше повiдомленне з магічним словом "будь ласка" звучало так
Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?
Мені здається що саме це я з успіхом і зробив. Тому досить дивно замість подяки читати ваше невдоволення про згадування гугла (причому жодної еротики а саме в прямому його призначенні) та неповагу до вашого часу. А, перепрошую, на ваш погляд яку саме інформацію я утаємничив, не надавши очікуваного вами рівня лояльності та не проявивши мінімальної поваги до вашого часу, виходячи саме зі змісту вашого питання? Що ви очікували прочитати?
Воістину як кажуть - не роби добра - не отримаєш зла. Дякую за науку
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Додано: Чет 23 лют, 2023 09:56
[quote="5544806:Corpocrator"]Перекладіть, будь ласка для немісцевих, що таке Ізі та Спорт?
Подобные вопросы на этом форуме не заслуживают ответа.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:46
Похоже, уже слили базу номеров, начал приходить спам от кредитных контор (пока не в таком колличестве, как только стал клиентом скунса).
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Додано: Нед 26 лют, 2023 16:42
Odobreno
lloydbanksua написав:
Похоже, уже слили базу номеров, начал приходить спам от кредитных контор (пока не в таком колличестве, как только стал клиентом скунса).
?
До 25 000 под 0% на 30 дней?
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Додано: Нед 26 лют, 2023 17:59
Honestus написав:
Odobreno
lloydbanksua написав:
Похоже, уже слили базу номеров, начал приходить спам от кредитных контор (пока не в таком колличестве, как только стал клиентом скунса).
?
До 25 000 под 0% на 30 дней?
Да + другие варианты.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 22:32
Здравствуйте а в пумбе кнопку можно уже нажимать на требования по выплате от ФГВО ?
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