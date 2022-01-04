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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 318319320321

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:38

  diplomnet написав:Здравствуйте а в пумбе кнопку можно уже нажимать на требования по выплате от ФГВО ?

Сенс цього дійства буде лише після того як ФГВФО оголосить про початок виплат. Очікується що це буде наступного тижня, але наразі натискання кнопки не матиме жодних наслідків
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Мені в ПУМБ так і сказали, більше того, чекайте офіційного повідомлення від ФГВФО, а потім приходьте у відділення, бо отримати дистанційно, начебто, не вийде.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Electron написав:начебто, не вийде.

вас хочуть окультурить , щось "продати" непотрібне вам, без чого ви жили, і будете жити 1000 років
Goodman
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