Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Сенс цього дійства буде лише після того як ФГВФО оголосить про початок виплат. Очікується що це буде наступного тижня, але наразі натискання кнопки не матиме жодних наслідків
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:38
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:52
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Мені в ПУМБ так і сказали, більше того, чекайте офіційного повідомлення від ФГВФО, а потім приходьте у відділення, бо отримати дистанційно, начебто, не вийде.
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|