Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Сенс цього дійства буде лише після того як ФГВФО оголосить про початок виплат. Очікується що це буде наступного тижня, але наразі натискання кнопки не матиме жодних наслідків
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:38
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:52
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Мені в ПУМБ так і сказали, більше того, чекайте офіційного повідомлення від ФГВФО, а потім приходьте у відділення, бо отримати дистанційно, начебто, не вийде.
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:14
Фонд продлил до 4.03. поиск инвестора, якобы есть интерес. Из слухов Киевская мэрия после банкротства "Хрещатика", чувствует себя сиротой, к тому же есть интерес к недвижимости банка,возможны и другие варианты, другие интересанты.
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