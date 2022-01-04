Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Сенс цього дійства буде лише після того як ФГВФО оголосить про початок виплат. Очікується що це буде наступного тижня, але наразі натискання кнопки не матиме жодних наслідків
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:38
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:52
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Мені в ПУМБ так і сказали, більше того, чекайте офіційного повідомлення від ФГВФО, а потім приходьте у відділення, бо отримати дистанційно, начебто, не вийде.
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:14
Фонд продлил до 4.03. поиск инвестора, якобы есть интерес. Из слухов Киевская мэрия после банкротства "Хрещатика", чувствует себя сиротой, к тому же есть интерес к недвижимости банка,возможны и другие варианты, другие интересанты.
Додано: Вів 28 лют, 2023 00:29
..ну по закону - никак )
..что то требовать-вы в принципе не можете , по подписали кредитный договор с теми условиями что прописаны...теоретически вы могли" просить" Банк о реструктуризации и еще каких уступках , у Фонда вы ничего не можете просить.
..ну а то сколько вы заплатили...ну вы же принимали их условия- и платили....чего теперь возмущаетесь ?
Додано: Вів 28 лют, 2023 00:38
-VICTOR- а почему никак? Вон альфа предлагала погашать кредитки с дисконтом 25%, а тут ситуация у банка еще хуже. И тут либо согласится на мой дисконт и получить сумму сразу, либо постоянно мне звонить, искать, и в итоге продать долг третьим лицам за еще меньший процент...
Додано: Вів 28 лют, 2023 01:17
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Возможно только одно - затягивание процесса до максимума. Все эти слухи и "инвесторы" из банка в банк одни и те же. Утомили.
Додано: Вів 28 лют, 2023 08:58
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Шансів 0. Банк буде Вам писати листи, потім дасть побавитись з кредитом колекторам, а потім продасть Ваш кредит в пулі з сотнями, тисячами інших подібних малих кредитів і вас буде тероризувати вже той, хто хоче заробити, от тільки тоді з'явиться шанс домовитись. Поки кредит належить банку, домовитись, окрім повного погашення, не вийде ніяк, є закон. Є досвід, працював в банку.
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:35
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
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