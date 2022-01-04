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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 318319320321

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:38

  diplomnet написав:Здравствуйте а в пумбе кнопку можно уже нажимать на требования по выплате от ФГВО ?

Сенс цього дійства буде лише після того як ФГВФО оголосить про початок виплат. Очікується що це буде наступного тижня, але наразі натискання кнопки не матиме жодних наслідків
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Мені в ПУМБ так і сказали, більше того, чекайте офіційного повідомлення від ФГВФО, а потім приходьте у відділення, бо отримати дистанційно, начебто, не вийде.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Electron написав:начебто, не вийде.

вас хочуть окультурить , щось "продати" непотрібне вам, без чого ви жили, і будете жити 1000 років
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:14

Фонд продлил до 4.03. поиск инвестора, якобы есть интерес. Из слухов Киевская мэрия после банкротства "Хрещатика", чувствует себя сиротой, к тому же есть интерес к недвижимости банка,возможны и другие варианты, другие интересанты.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:29

  Buster написав:В банке осталась незакрытая кредитка на ~15000 грн. До введения ВА исправно погашалась платежами чуть больше минимального.

Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.

Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.

..ну по закону - никак )
..что то требовать-вы в принципе не можете , по подписали кредитный договор с теми условиями что прописаны...теоретически вы могли" просить" Банк о реструктуризации и еще каких уступках , у Фонда вы ничего не можете просить.
..ну а то сколько вы заплатили...ну вы же принимали их условия- и платили....чего теперь возмущаетесь ?
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:38

-VICTOR- а почему никак? Вон альфа предлагала погашать кредитки с дисконтом 25%, а тут ситуация у банка еще хуже. И тут либо согласится на мой дисконт и получить сумму сразу, либо постоянно мне звонить, искать, и в итоге продать долг третьим лицам за еще меньший процент...
Buster
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:17

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

mike64 написав:Фонд продлил до 4.03. поиск инвестора, якобы есть интерес. Из слухов Киевская мэрия после банкротства "Хрещатика", чувствует себя сиротой, к тому же есть интерес к недвижимости банка,возможны и другие варианты, другие интересанты.
Возможно только одно - затягивание процесса до максимума. Все эти слухи и "инвесторы" из банка в банк одни и те же. Утомили.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Buster написав:В банке осталась незакрытая кредитка на ~15000 грн. До введения ВА исправно погашалась платежами чуть больше минимального.

Какой шанс послать банк когда он начнет требовать возврат суммы? Или может запросить дисконт, чтобы например погасить только 50% от суммы - они на конских процентах уже получили больше чем был долг.

Помню когда закрылся Дельта банк, позвонили и сказали погасить сразу весь остаток задолженности, что по глупости и было сделано.
Шансів 0. Банк буде Вам писати листи, потім дасть побавитись з кредитом колекторам, а потім продасть Ваш кредит в пулі з сотнями, тисячами інших подібних малих кредитів і вас буде тероризувати вже той, хто хоче заробити, от тільки тоді з'явиться шанс домовитись. Поки кредит належить банку, домовитись, окрім повного погашення, не вийде ніяк, є закон. Є досвід, працював в банку.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:35

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Buster написав:а тут ситуация у банка еще хуже.

конечно хуже, к цивилизации идем,
а там невозращение долгов или неуплата крест на всем.
к цифровизации и цивилизации, чтобьі прятаться, скриваться и ньічковаться придется потратить более суми долга.
Goodman
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