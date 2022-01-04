Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Вів 28 лют, 2023 15:07

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає виплату коштів з рахунків «Forward Bank»З 1 березня Фонд розпочинає виплату коштів з поточних, карткових, ощадних рахунків та депозитів, строк дії яких закінчився на день введення тимчасової адміністрації, тобто до 7 лютого включно. Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії депозиту.Кошти відшкодовуються у повному розмірі, включаючи відсотки, які були нараховані станом на кінець 7 лютого. Вклади у іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом Національного банку України станом на 7 лютого.Виплати коштів відбуваються через наступних банків-агентів:➖ «ПриватБанк», який надає можливість отримати кошти дистанційно — зверніться на гарячу лінію Банку або у чат, щоб отримати виплату;➖ () «Укргазбанк» також пропонує дистанційну виплату, причому не обов'язково бути клієнтом Банку. Щоб отримати виплату необхідно подати заявку на сайті ↗️ () та пройти відеоверифікацію;➖ «ПУМБ». Щоб отримати виплату дистанційно достатньо подати заявку через застосунок «ПУМБ Онлайн» у розділі «Більше»;➖ «Південний» надає можливість отримати виплату дистанційно у веб-версії інтернет-банкінгу у розділі «Замовлення послуг» ➡️ «Фонд гарантування вкладів фіз.осіб»;➖ «ТАСКОМБАНК» також надає можливість отримати виплату дистанційно, проте лише через застосунок банка-партнера — «sportbank». Для цього оберіть «Інші платежі» на головній сторінці застосунку та оберіть «ФГВФО»;➖ «Idea Bank»;➖ «PRAVEX BANK»;➖ «KredoBank»;➖ «Universal Bank» (скоріш за все, через «monobank» виплати не здійснюються);➖ «Ощадбанк»;➖ «Банк інвестицій та заощаджень»;➖ «Акордбанк».Щоб отримати виплату у відділенні банку-агента необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний номер). Також виплату може отримати і уповноважений представник вкладника, проте за наявності довіреності.🌐 Детальніше про процедуру відшкодування та нюанси, за яких необхідно звертатися з письмовою заявою до Фонду читайте за посиланням ↗️ (). 99% вкладників отримають виплату без додаткових звернень.❗️Невиведений кешбек не відшкодовується Фондом, а погашення заборгованості за кредитами здійснюється за реквізитами, які згодом будуть надані Фондом.💡До речі, «Telegram»-бот ↗️ () Банку досі працює! За його допомогою Ви можете переглянути баланс рахунків, отримати виписку тощо.Взято тут