Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 28 лют, 2023 11:36
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Как-бы уже пора отдавать тем, у кого на карточках что-то было, на счетах и тем у кого депо закончилось во время ВА.
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:37
andreyiskra Термін здійснення тимчасової адміністрації
08.02.2023 - 07.03.2023
7 лютого оголосили про ТА + 20 роб. днів = початок виплат.
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:07
Пішла вода у хату
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає виплату коштів з рахунків «Forward Bank»
З 1 березня Фонд розпочинає виплату коштів з поточних, карткових, ощадних рахунків та депозитів, строк дії яких закінчився на день введення тимчасової адміністрації, тобто до 7 лютого включно. Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії депозиту.
Кошти відшкодовуються у повному розмірі, включаючи відсотки, які були нараховані станом на кінець 7 лютого. Вклади у іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом Національного банку України станом на 7 лютого.
Виплати коштів відбуваються через наступних банків-агентів:
➖ «ПриватБанк», який надає можливість отримати кошти дистанційно — зверніться на гарячу лінію Банку або у чат, щоб отримати виплату;
➖ (
➖ «ПУМБ». Щоб отримати виплату дистанційно достатньо подати заявку через застосунок «ПУМБ Онлайн» у розділі «Більше»;
➖ «Південний» надає можливість отримати виплату дистанційно у веб-версії інтернет-банкінгу у розділі «Замовлення послуг» ➡️ «Фонд гарантування вкладів фіз.осіб»;
➖ «ТАСКОМБАНК» також надає можливість отримати виплату дистанційно, проте лише через застосунок банка-партнера — «sportbank». Для цього оберіть «Інші платежі» на головній сторінці застосунку та оберіть «ФГВФО»;
➖ «Idea Bank»;
➖ «PRAVEX BANK»;
➖ «KredoBank»;
➖ «Universal Bank» (скоріш за все, через «monobank» виплати не здійснюються);
➖ «Ощадбанк»;
➖ «Банк інвестицій та заощаджень»;
➖ «Акордбанк».
Щоб отримати виплату у відділенні банку-агента необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний номер). Також виплату може отримати і уповноважений представник вкладника, проте за наявності довіреності.
🌐 Детальніше про процедуру відшкодування та нюанси, за яких необхідно звертатися з письмовою заявою до Фонду читайте за посиланням ↗️ (
❗️Невиведений кешбек не відшкодовується Фондом, а погашення заборгованості за кредитами здійснюється за реквізитами, які згодом будуть надані Фондом.
💡До речі, «Telegram»-бот ↗️ (
Взято тут
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:18
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
До речі - хоча в процитованому мною повідомлену згадується що можливість дистанційного отримання виплати забезпечує крім іншого Таскомбанк (через додаток Спортбанк) - у офіційному повідомленні ФГВФО Таскомбанк не згадується:
Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:36
Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував[/quote]
Тим, хто ризикував з Форвардом, Спортбанк не страшний.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:19
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:26
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:00
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04
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