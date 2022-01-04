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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 320321322323>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Как-бы уже пора отдавать тем, у кого на карточках что-то было, на счетах и тем у кого депо закончилось во время ВА.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:37

andreyiskra Термін здійснення тимчасової адміністрації
08.02.2023 - 07.03.2023
7 лютого оголосили про ТА + 20 роб. днів = початок виплат.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:07

Пішла вода у хату

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає виплату коштів з рахунків «Forward Bank»

З 1 березня Фонд розпочинає виплату коштів з поточних, карткових, ощадних рахунків та депозитів, строк дії яких закінчився на день введення тимчасової адміністрації, тобто до 7 лютого включно. Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії депозиту.

Кошти відшкодовуються у повному розмірі, включаючи відсотки, які були нараховані станом на кінець 7 лютого. Вклади у іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом Національного банку України станом на 7 лютого.

Виплати коштів відбуваються через наступних банків-агентів:

➖ «ПриватБанк», який надає можливість отримати кошти дистанційно — зверніться на гарячу лінію Банку або у чат, щоб отримати виплату;

➖ (https://telegra.ph/file/1929005a8d1b9af33f7ad.png) «Укргазбанк» також пропонує дистанційну виплату, причому не обов'язково бути клієнтом Банку. Щоб отримати виплату необхідно подати заявку на сайті ↗️ (https://go.tab-tab.ml/TscW) та пройти відеоверифікацію;

➖ «ПУМБ». Щоб отримати виплату дистанційно достатньо подати заявку через застосунок «ПУМБ Онлайн» у розділі «Більше»;

➖ «Південний» надає можливість отримати виплату дистанційно у веб-версії інтернет-банкінгу у розділі «Замовлення послуг» ➡️ «Фонд гарантування вкладів фіз.осіб»;

➖ «ТАСКОМБАНК» також надає можливість отримати виплату дистанційно, проте лише через застосунок банка-партнера — «sportbank». Для цього оберіть «Інші платежі» на головній сторінці застосунку та оберіть «ФГВФО»;

➖ «Idea Bank»;

➖ «PRAVEX BANK»;

➖ «KredoBank»;

➖ «Universal Bank» (скоріш за все, через «monobank» виплати не здійснюються);

➖ «Ощадбанк»;

➖ «Банк інвестицій та заощаджень»;

➖ «Акордбанк».

Щоб отримати виплату у відділенні банку-агента необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний номер). Також виплату може отримати і уповноважений представник вкладника, проте за наявності довіреності.

🌐 Детальніше про процедуру відшкодування та нюанси, за яких необхідно звертатися з письмовою заявою до Фонду читайте за посиланням ↗️ (https://go.tab-tab.ml/jsvH). 99% вкладників отримають виплату без додаткових звернень.

❗️Невиведений кешбек не відшкодовується Фондом, а погашення заборгованості за кредитами здійснюється за реквізитами, які згодом будуть надані Фондом.

💡До речі, «Telegram»-бот ↗️ (https://t.me/ForwardBankBot) Банку досі працює! За його допомогою Ви можете переглянути баланс рахунків, отримати виписку тощо.

Взято тут https://t.me/tabfinance/683
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:18

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

До речі - хоча в процитованому мною повідомлену згадується що можливість дистанційного отримання виплати забезпечує крім іншого Таскомбанк (через додаток Спортбанк) - у офіційному повідомленні ФГВФО Таскомбанк не згадується:
Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.

Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:36

Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував[/quote]

Тим, хто ризикував з Форвардом, Спортбанк не страшний. :lol:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:09

проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:19

  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

так в приватбанк на карту для виплат теж зручно)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:26

  Raymond написав:
  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

так в приватбанк на карту для виплат теж зручно)

Только безналично с привата без комиссии не выйти, в отличие от Пумба.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:00

  nord написав:Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував


А у спорта и нет в списках фгфо - форварда. По кр.мере пока...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04

  arkavs написав:
  nord написав:Звичайно в додатку Спорту є така кнопка (з написом Бета) - втім особисто я якби в мене була велика сума для отримання від фонду краще б не ризикував


А у спорта и нет в списках фгфо - форварда. По кр.мере пока...

Є Тас. Спорт працює по ліцензії Тасу
Alien
 
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