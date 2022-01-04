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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 320321322323

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:50

  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

Лучше толкнуть!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:47

  Alien написав:
  arkavs написав:
А у спорта и нет в списках фгфо - форварда. По кр.мере пока...

Є Тас. Спорт працює по ліцензії Тасу

В мене немає Тасу
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:52

  guntherhouse777 написав:
  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

Лучше толкнуть!)


Ну да, конечно же толкнуть без комис)
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Кочевник написав:В Приват не хочу.

в мене з приватом було найпростіше ,
відділень тьма, банкоматів - тьма
ПУМБ дуркував, прийшло через півтора дні + вихідні ,
оператор ПУМБА той ще клоун , очікуйте термін виконання заявки ТРИ БАНКІВСЬКИХ ДНІ
**********
Приват вирішив питання за 5 хв
Goodman
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