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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 320321322323

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:50

  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

Лучше толкнуть!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:47

  Alien написав:
  arkavs написав:
А у спорта и нет в списках фгфо - форварда. По кр.мере пока...

Є Тас. Спорт працює по ліцензії Тасу

В мене немає Тасу
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:52

  guntherhouse777 написав:
  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

Лучше толкнуть!)


Ну да, конечно же толкнуть без комис)
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Кочевник написав:В Приват не хочу.

в мене з приватом було найпростіше ,
відділень тьма, банкоматів - тьма
ПУМБ дуркував, прийшло через півтора дні + вихідні ,
оператор ПУМБА той ще клоун , очікуйте термін виконання заявки ТРИ БАНКІВСЬКИХ ДНІ
**********
Приват вирішив питання за 5 хв
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:41

  lloydbanksua написав:
  Raymond написав:
  emeta написав:проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно

так в приватбанк на карту для виплат теж зручно)

Только безналично с привата без комиссии не выйти, в отличие от Пумба.


можна і налом забрати коли потрібно буде без комісій.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:12

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

приват, відповів, що дистанційно подати заявку на виплату в них не вийде. Може оператор тупий, хз
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:12

Padun Гон, все получилось.
Начало разговора 9-10.....9-12 , деньги на карте.
3700,,,,,0,,,,,,#

PS За карусельние дела Приват 14/02 поднял КЛ до уровня 20 000 грн .
такая вот любовь у них.
Goodman
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