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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:50
emeta написав:
проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно
Лучше толкнуть!)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:47
Alien написав: arkavs написав:
А у спорта и нет в списках фгфо - форварда. По кр.мере пока...
Є Тас. Спорт працює по ліцензії Тасу
В мене немає Тасу
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arkavs
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:58
Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.
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Кочевник
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:52
guntherhouse777 написав: emeta написав:
проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно
Лучше толкнуть!)
Ну да, конечно же толкнуть без комис)
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emeta
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:05
Кочевник написав:
В Приват не хочу.
в мене з приватом було найпростіше ,
відділень тьма, банкоматів - тьма
ПУМБ дуркував, прийшло через півтора дні + вихідні ,
оператор ПУМБА той ще клоун , очікуйте термін виконання заявки ТРИ БАНКІВСЬКИХ ДНІ
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Приват вирішив питання за 5 хв
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Goodman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:41
lloydbanksua написав: Raymond написав: emeta написав:
проще всего на ВсеКарту кинуть, а оттуда вытянуть куда нужно
так в приватбанк на карту для виплат теж зручно)
Только безналично с привата без комиссии не выйти, в отличие от Пумба.
можна і налом забрати коли потрібно буде без комісій.
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Raymond
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Додано: Сер 01 бер, 2023 08:12
приват, відповів, що дистанційно подати заявку на виплату в них не вийде. Може оператор тупий, хз
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Padun
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:12
Padun Гон, все получилось.
Начало разговора 9-10.....9-12 , деньги на карте.
3700,,,,,0,,,,,,#
PS За карусельние дела Приват 14/02 поднял КЛ до уровня 20 000 грн .
такая вот любовь у них.
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Goodman
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