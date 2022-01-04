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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:30

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Ощадні виплатили, а депозитик ні. Це так і треба, чи йти сваритись з пондом?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:35

chipmunk Вас чемно пошлють чекати на оголошення в СМІ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:55

Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:08

Как зачисляет Приват

Пришло от Привата на вайбер и мило.

"Олександре, 01.03.2023 09:14 вам надійшов переказ PrivatMoney на суму 1050.46 UAH.
Кошти зараховано на вашу картку *4*06."

Простенько, оперативно + прикрутили ще рекламу ПриватМані.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:36

  Goodman написав:Пришло от Привата на вайбер и мило.

"Олександре, 01.03.2023 09:14 вам надійшов переказ PrivatMoney на суму 1050.46 UAH.
Кошти зараховано на вашу картку *4*06."

Простенько, оперативно + прикрутили ще рекламу ПриватМані.



а чи є банк виплачуючи з вказанням , що це саме виплата з ФГВФО?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:40

Goodman
так а шо нада, щоб дистанційно нікуди не ходити будучи клієнтом привату?
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:45

Raymond в мене дистанційна виплата, за необхідності можна звернутися до відділення і отримати роз"яснення чи бумажку.
Можливо і на мило пришлють, якщо домовитись з 3700
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:46

Padun дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.

Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(

Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:50

Goodman
місметч в них, оператор в чаті додатку каже я не я і хата не моя, щоб отримати виплату треба подати заявку але ми заявки не приймаємо, ідіть в фонд ). А я не люблю з людьми незнайомими голосом говорити
Padun
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