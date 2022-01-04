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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:30
Ощадні виплатили, а депозитик ні. Це так і треба, чи йти сваритись з пондом?
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chipmunk
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:35
chipmunk Вас чемно пошлють чекати на оголошення в СМІ.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:55
Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:08
Пришло от Привата на вайбер и мило.
"Олександре, 01.03.2023 09:14 вам надійшов переказ PrivatMoney на суму 1050.46 UAH.
Кошти зараховано на вашу картку *4*06."
Простенько, оперативно + прикрутили ще рекламу ПриватМані.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:36
Goodman написав:
Пришло от Привата на вайбер и мило.
"Олександре, 01.03.2023 09:14 вам надійшов переказ PrivatMoney на суму 1050.46 UAH.
Кошти зараховано на вашу картку *4*06."
Простенько, оперативно + прикрутили ще рекламу ПриватМані.
а чи є банк виплачуючи з вказанням , що це саме виплата з ФГВФО?
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Raymond
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:40
Goodman
так а шо нада, щоб дистанційно нікуди не ходити будучи клієнтом привату?
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Padun
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:45
Raymond в мене дистанційна виплата, за необхідності можна звернутися до відділення і отримати роз"яснення чи бумажку.
Можливо і на мило пришлють, якщо домовитись з 3700
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:46
Padun дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.
Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:48
lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(
Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?
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emeta
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:50
Goodman
місметч в них, оператор в чаті додатку каже я не я і хата не моя, щоб отримати виплату треба подати заявку але ми заявки не приймаємо, ідіть в фонд ). А я не люблю з людьми незнайомими голосом говорити
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Padun
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