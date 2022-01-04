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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52
emeta
у спорта немавє в переліку форварду
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Padun
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:02
emeta написав:
lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(
Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?
Поки взагалі ніяк - немає скунса в них в переліку банків для виплат...
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patrikk
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:14
Поддержка Спорта обещает скоро добавить, но без конкретных сроков.
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ramzes4
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:18
Goodman написав:Padun
дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.
Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР
Все вдалось, дякую, 5 хв на уточнення інфо і грошики капнули. Що було вчора з оператором в чаті - загадка.
тут є мастєра по матчасті як з універсальної без % скинути куди-небудь?
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Padun
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:25
Вчора подав заявку в додатку ПУМБ, сьогодні прийшло повідомлення, що відхилено, зверніться у відділення. Чому так може бути?
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Electron
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