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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 322323324325

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52

emeta
у спорта немавє в переліку форварду
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:02

  emeta написав:
lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(

Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?


Поки взагалі ніяк - немає скунса в них в переліку банків для виплат...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Поддержка Спорта обещает скоро добавить, но без конкретных сроков.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:18

  Goodman написав:Padun дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.

Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР

Все вдалось, дякую, 5 хв на уточнення інфо і грошики капнули. Що було вчора з оператором в чаті - загадка.
тут є мастєра по матчасті як з універсальної без % скинути куди-небудь?
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вчора подав заявку в додатку ПУМБ, сьогодні прийшло повідомлення, що відхилено, зверніться у відділення. Чому так може бути?
Electron
 
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