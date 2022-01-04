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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 323324325326>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52

emeta
у спорта немавє в переліку форварду
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:02

  emeta написав:
lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(

Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?


Поки взагалі ніяк - немає скунса в них в переліку банків для виплат...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Поддержка Спорта обещает скоро добавить, но без конкретных сроков.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:18

  Goodman написав:Padun дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.

Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР

Все вдалось, дякую, 5 хв на уточнення інфо і грошики капнули. Що було вчора з оператором в чаті - загадка.
тут є мастєра по матчасті як з універсальної без % скинути куди-небудь?
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вчора подав заявку в додатку ПУМБ, сьогодні прийшло повідомлення, що відхилено, зверніться у відділення. Чому так може бути?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:52

  Goodman написав:andreyiskra ровно одну страницу назад:

➖ «Укргазбанк» також пропонує дистанційну виплату, причому не обов'язково бути клієнтом Банку. Щоб отримати виплату необхідно подати заявку на сайті ↗️ (https://go.tab-tab.ml/TscW) та пройти відеоверифікацію;


Я подала заявку, но верификацию прошла в банке, он в моем доме на пару этажей ниже.
Сказали, чтобы получить выплаты, нужно будет прийти лично. Похоже, дистанционно это только верификация.
На картах проценты, должно быть несколько сот гривен, их пока нет. Депозиты еще ждать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:05

  Goodman написав:дзвінок з фінансового на номер 3700, потім 0, потім #
і озвучити оператору свою хотелку.
Щоб пройти першу робо бабу просто тупо говоріть ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР
:twisted: очуенно сделано, ящетаю.
креативна×
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:11

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В ТАС начали выплаты, сберегательный депозитный счет, но явиться нужно он лайн!)))
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

emeta написав:
lloydbanksua написав:Пришли деньги от фонда. Получил в Пумбе, вчера оставил заявку.
Тоже вчера подал заявку
Пока пишут в работе до трех робочих дней(

Как у Спорта, народ?
Получилось оперативнее?
upd: прилетели средства с ощадного.
Карточные счета дожны выплачиваться с текущими вместе или позже?
Востаннє редагувалось emeta в Сер 01 бер, 2023 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:41

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вчора подав заявку в додатку ПУМБа. Написало, що заявка буде оброблена протягом 3 днів. Тільки що кошти впали на карту. Єдине, десь на 100 грн менше, ніж очікував, але тільки ввечері зможу перевірити. Це кошти з коко дебіт, інших не було
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