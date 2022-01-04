Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

а якщо не пришлю чи не дадуть у відділенні? тоді що робити?
і раніше памятаю в квитанціях писалося що то є виплата з ФГВФО, цікаво, чомусь зараз того не роблять?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:07
а якщо не пришлю чи не дадуть у відділенні? тоді що робити?
і раніше памятаю в квитанціях писалося що то є виплата з ФГВФО, цікаво, чомусь зараз того не роблять?
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:14
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:18
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
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