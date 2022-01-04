RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:07

  Goodman написав:Raymond в мене дистанційна виплата, за необхідності можна звернутися до відділення і отримати роз"яснення чи бумажку.
Можливо і на мило пришлють, якщо домовитись з 3700

а якщо не пришлю чи не дадуть у відділенні? тоді що робити?
і раніше памятаю в квитанціях писалося що то є виплата з ФГВФО, цікаво, чомусь зараз того не роблять?
Raymond
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Кочевник написав:Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.

Где бы действительно получить какой-нибудь погорельский бенефит? по типу алкиной карты погорельца, которую, к сожалению, больше не выпускают.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 30.08.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:18

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 09.02.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 323324325326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Преміум - БАНКРОТ 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » П'ят 12 лют, 2010 09:48
65 30371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 17:15
Solar_simfi
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48478 24963260
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 14:22
diplomnet
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 38, 39, 40
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
393 75757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 23:24
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (863)
01.03.2023 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.