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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 324325326327>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:07

  Goodman написав:Raymond в мене дистанційна виплата, за необхідності можна звернутися до відділення і отримати роз"яснення чи бумажку.
Можливо і на мило пришлють, якщо домовитись з 3700

а якщо не пришлю чи не дадуть у відділенні? тоді що робити?
і раніше памятаю в квитанціях писалося що то є виплата з ФГВФО, цікаво, чомусь зараз того не роблять?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Кочевник написав:Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.

Где бы действительно получить какой-нибудь погорельский бенефит? по типу алкиной карты погорельца, которую, к сожалению, больше не выпускают.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:18

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:28

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?

Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:35

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  _PORT_UA написав:. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати

Можна, я так і зробив. Отримав, зняв, переклав на інші банки і потім прийшов пуш бумби про відхилення
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В Приваті ще 18грн з земкапу знайшли ;) думаю якісь центи лишились з тих давніх пір, коли тримав там доляр, бо вийшов з банку за півроку до та
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:41

  guntherhouse777 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?

Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?

З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:55

  _PORT_UA написав:
  guntherhouse777 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?

Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?

З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?

У меня в П24 около 6 минут заняло общение (с ожиданием). Перевод зачислили сразу.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:02

  Кащей написав:З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?

У меня в П24 около 6 минут заняло общение (с ожиданием). Перевод зачислили сразу.[/quote]
Аналогічно.
Мені було достатньо чату.
5 хвилин, від мене - тілький 4 останні цифри карти, на яку скидати і через 1 хв. кошти на картці.
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Ну нє, витрачати 2-5 хвилин на спілкування з оператором то не кошерно.
Натиснув на кнопку в ПУМБЕ о 9 ранку, за процесом не слідкував але тища вже на картці, навіть ще плюс 10грн))
ukr0014959
 
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