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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:07
Goodman написав:Raymond
в мене дистанційна виплата, за необхідності можна звернутися до відділення і отримати роз"яснення чи бумажку.
Можливо і на мило пришлють, якщо домовитись з 3700
а якщо не пришлю чи не дадуть у відділенні? тоді що робити?
і раніше памятаю в квитанціях писалося що то є виплата з ФГВФО, цікаво, чомусь зараз того не роблять?
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Raymond
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:14
Кочевник написав:
Куди краще податися, щоби отримати свої копійки? Для "погорєльців" нічого цікавого?
В Приват не хочу.
Где бы действительно получить какой-нибудь погорельский бенефит? по типу алкиной карты погорельца, которую, к сожалению, больше не выпускают.
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Кащей
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:18
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:28
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:35
_PORT_UA написав:
. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати
Можна, я так і зробив. Отримав, зняв, переклав на інші банки і потім прийшов пуш бумби про відхилення
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chipmunk
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:36
В Приваті ще 18грн з земкапу знайшли
думаю якісь центи лишились з тих давніх пір, коли тримав там доляр, бо вийшов з банку за півроку до та
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:41
guntherhouse777 написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?
З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:55
_PORT_UA написав: guntherhouse777 написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі. Ось подав зранку заявку через ПУМБ. А чи можу я ще через Приват це зробити, можливо Приват раніше зможе зарахувати?
Примат однозначно быстрее.
2-5 мин разговора с оператором.
Но, наверное, если заказал в Пумбе, то лучше ждать?
З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?
У меня в П24 около 6 минут заняло общение (с ожиданием). Перевод зачислили сразу.
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Кащей
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:02
Кащей написав:
З оператором краще спілкуватися через додаток? Чи по телефону?
У меня в П24 около 6 минут заняло общение (с ожиданием). Перевод зачислили сразу.[/quote]
Аналогічно.
Мені було достатньо чату.
5 хвилин, від мене - тілький 4 останні цифри карти, на яку скидати і через 1 хв. кошти на картці.
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Философ
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:05
Ну нє, витрачати 2-5 хвилин на спілкування з оператором то не кошерно.
Натиснув на кнопку в ПУМБЕ о 9 ранку, за процесом не слідкував але тища вже на картці, навіть ще плюс 10грн))
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