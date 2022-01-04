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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 324325326327

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Получил в Акорде, докинул до 100к и открыл конвертационный.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:29

  Долар по 4 грн написав:В ТАС начали выплаты, сберегательный депозитный счет, но явиться нужно он лайн!)))
не знаю как будет сейчас, но даже раньше, чтоб получить из Фонда в Тасе, надо было оооочень долго торчать в отделении, только в первой половине дня, а в итоге если сумма больше даже мизерных 15-20тыс (!), то приходить еще через день-два. И финмон их долгодолго шото копал.
В результате они мной были посланы ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В Укргаз пришла лично, получила остатки по картам плюс проценты по карточным счетам.
А вот проценты по депозитам, которые насчитаны к 7 февраля, похоже, выплатят вместе с телом депозита. Но снова придется идти, т.к. делают запрос при тебе, автоматически ничего не происходит.
Разбаловали меня частные банки ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46

Нах цей ПУМБ, півдня вже висить заявка і нічого. Витратив аж 3 хвилини в чаті Привату і гроші вже зараховані. Залишилося тільки стерти кеди до банкомату і помучити iBox в декілька заходів.
Зайшла вся сума з Ощадного + відсотки за 7 днів.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:08

у всех средства на картах к выдаче?
По ощадному сумма пришла, а с карточки, говорят в фонде, ждите..
emeta
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