Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Получил в Акорде, докинул до 100к и открыл конвертационный.
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:29
не знаю как будет сейчас, но даже раньше, чтоб получить из Фонда в Тасе, надо было оооочень долго торчать в отделении, только в первой половине дня, а в итоге если сумма больше даже мизерных 15-20тыс (!), то приходить еще через день-два. И финмон их долгодолго шото копал.
В результате они мной были посланы ...
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
В Укргаз пришла лично, получила остатки по картам плюс проценты по карточным счетам.
А вот проценты по депозитам, которые насчитаны к 7 февраля, похоже, выплатят вместе с телом депозита. Но снова придется идти, т.к. делают запрос при тебе, автоматически ничего не происходит.
Разбаловали меня частные банки ).
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46
Нах цей ПУМБ, півдня вже висить заявка і нічого. Витратив аж 3 хвилини в чаті Привату і гроші вже зараховані. Залишилося тільки стерти кеди до банкомату і помучити iBox в декілька заходів.
Зайшла вся сума з Ощадного + відсотки за 7 днів.
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:08
у всех средства на картах к выдаче?
По ощадному сумма пришла, а с карточки, говорят в фонде, ждите..
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:11
Подскажите,остаток по карте и проц по депозиту выдали,а сам депозит(заканчивается в нач апреля),не видят.
Сказали ждите.
Сейчас выдают депоз тем у кого в феврале заканчив?,я верно поняла.
Спасибо.
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:31
Да
З 01 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (далі – АТ «БАНК ФОРВАРД»): за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 07 лютого 2023 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Кошти вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 07 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 07 лютого 2023 року.
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:39
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:08
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Сейчас выдают деньги с КОКОшек и Ощадного, а с депозита только ближе к апрелю, верно?
Просто у меня депозит до апреля 2024 года.
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