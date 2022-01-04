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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 325326327328

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:14

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

ПУМБ разочаровал. С 900 до 1700 заявка через приложение не обработана.
Ну и , "на полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей...(с)" звонок на 3700 - ожидание, идентификация, уточнения...
И через ~5мин смс-ка о зачислении, еще в процессе разговора с оператором.
Сегодня Приват рулит!
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:17

  Hella написав:А вот проценты по депозитам, которые насчитаны к 7 февраля, похоже, выплатят вместе с телом депозита.


  195375n написав: и проц по депозиту выдали,а сам депозит(заканчивается в нач апреля)


Я так и не понял, начисленные на момент ввода ВА проценты, по незакончившимся депозитам выдают или не выдают?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:19

Да уж, что-то ПУМБ не торопится дистанционно выплачивать. Уже 4,5 часа прошло. Когда только открывал всеКарту в отделении, так выплата за несколько минут туда попала. Неужели специально резину тянут, чтоб подольше не отдавать?
Какая-то система у них подозрительно нелюбопытная. Просто нажал кнопку "заказать выплату" и всё? Ничего не спрашивают, не уточняют. Так и должно быть?
А если бы по нескольким банкам были выплаты, так сразу по всем ПУМБ бы и выплатил?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:21

  kostya77 написав:
  Hella написав:А вот проценты по депозитам, которые насчитаны к 7 февраля, похоже, выплатят вместе с телом депозита.


  195375n написав: и проц по депозиту выдали,а сам депозит(заканчивается в нач апреля)


Я так и не понял, начисленные на момент ввода ВА проценты, по незакончившимся депозитам выдают или не выдают?


У меня депозит заканчив в апреле,проценты зашли 5 февраля,они были на счете,
Проценты выдали,депозит нет(его нет в системе,не видят еще)
195375n
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  candidat написав:Какая-то система у них подозрительно нелюбопытная. Просто нажал кнопку "заказать выплату" и всё? Ничего не спрашивают, не уточняют. Так и должно быть?

Вот-вот... 4.5 часа - а целый день? Поэтому и переметнулся в Приват...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:24

  kostya77 написав:
  Hella написав:А вот проценты по депозитам, которые насчитаны к 7 февраля, похоже, выплатят вместе с телом депозита.


  195375n написав: и проц по депозиту выдали,а сам депозит(заканчивается в нач апреля)


Я так и не понял, начисленные на момент ввода ВА проценты, по незакончившимся депозитам выдают или не выдают?


Я тоже не поняла. И ответ на этот вопрос менеджер не знал, посоветовал обратиться в фонд.
Почему я посчитала, что мне выплатили остаток по картам плюс проценты, потому, что, как пример, к ста гривням на карте (сумму я знала), добавили еще несколько. Это не могло быть ничем, кроме как процентами к остатку на карте.
У меня один депозит заканчивается в конце марта, второй - апреля. Посмотрим, если выплатят только тело, тогда буду обращаться в фонд за недостачей ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Шановні колеги по Форварду, порадьте, що робити? Сума відшкодування менша за ту, що була на рахунку карти. Можливо це через те, що 8го лютого на рахунок ще заходили кошти. Як тепер їх повернути?

І якщо повертати на Приват банк, то на Інтернет карта можлива виплата, чи тільки на Універсальну? А з Універсальної у будь якому разі зняття платне?
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:40

  Sanyok77 написав:Сейчас выдают деньги с КОКОшек и Ощадного, а с депозита только ближе к апрелю, верно?
Просто у меня депозит до апреля 2024 года.

С Кокошки не выдали, там сумма небольшая, тысяча с копейками, сказали в чате Привата, что нет в реестре. Ощадного в Форварде не было. Также есть депозиты с погашением в следующем году.
UPD: Перезвонил в Фонд по номеру горячей линии
0 800 105 800, там проверили по ИНН и ФИО и подтвердили, что в реестре есть. Значит ещё не все реестры подтянулись…..
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:56

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В ощадбанке карточный счет не видят
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