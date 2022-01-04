Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Striker написав:Нах цей ПУМБ, півдня вже висить заявка і нічого. Витратив аж 3 хвилини в чаті Привату і гроші вже зараховані.
Не всім таке щастя. Сину сказали після довжелезних спроб в чаті пробитись до живих консультантів, принести довідку з міграційної служби про заміну паспорту. А він в червні 2022 якраз по терміну і міняв ІД і верифікував його в п24. От до речі це ще до питання продовження термінів придатності ІД. Попробує в іншій банці - чи це всюди така дурня?
Всем привет. Не поверите, но только сегодня ночью прочитала новости, что Форвард....признан неплатежеспособным. Вопрос как лучше и быстрее и без потери в деньгах (очень желательно) можно вывести деньги с 2 Коко карт... Карточный счёт. Есть карты Пумба, привата, моно...чтоб потом можно было снять их....или же вложить в другой банк... И честно, я немного в шоке. Прочитала новости ...после того как уже несколько дней не могла зайти в приложуху форварда...обычно захожу в конце месяца и вначале...
duvr100 написав:Всем привет. Не поверите, но только сегодня ночью прочитала новости, что Форвард....признан неплатежеспособным. Вопрос как лучше и быстрее и без потери в деньгах (очень желательно) можно вывести деньги с 2 Коко карт... Карточный счёт. Есть карты Пумба, привата, моно...чтоб потом можно было снять их....или же вложить в другой банк... И честно, я немного в шоке. Прочитала новости ...после того как уже несколько дней не могла зайти в приложуху форварда...обычно захожу в конце месяца и вначале...