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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 326327328329

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:17

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Striker написав:Нах цей ПУМБ, півдня вже висить заявка і нічого. Витратив аж 3 хвилини в чаті Привату і гроші вже зараховані.

Не всім таке щастя. Сину сказали після довжелезних спроб в чаті пробитись до живих консультантів, принести довідку з міграційної служби про заміну паспорту. А він в червні 2022 якраз по терміну і міняв ІД і верифікував його в п24. От до речі це ще до питання продовження термінів придатності ІД.
Попробує в іншій банці - чи це всюди така дурня?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Тыкнул в ПУМБе кнопку в 0:30, выплата пришла в 15:10. Я не торопился
Утром приложение прилегло, видимо натыкали ту кнопку до...
Основннй деп который не закончился видимо все получат после ВА и признании не платежеспособным, а это после 7 марта, если я все правильно понимаю.
Стучите и отворят вам!)
nosfferatu7
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В Спорте появился форвард. Так что можно попробовать. Я, к сожалению, не дождался, получил на приват.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 04:15

Как вывести деньги с двух Коко карт..

Всем привет.
Не поверите, но только сегодня ночью прочитала новости, что Форвард....признан неплатежеспособным.
Вопрос как лучше и быстрее и без потери в деньгах (очень желательно) можно вывести деньги с 2 Коко карт... Карточный счёт.
Есть карты Пумба, привата, моно...чтоб потом можно было снять их....или же вложить в другой банк...
И честно, я немного в шоке.
Прочитала новости ...после того как уже несколько дней не могла зайти в приложуху форварда...обычно захожу в конце месяца и вначале...
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 04:42

  duvr100 написав:Всем привет.
Не поверите, но только сегодня ночью прочитала новости, что Форвард....признан неплатежеспособным.
Вопрос как лучше и быстрее и без потери в деньгах (очень желательно) можно вывести деньги с 2 Коко карт... Карточный счёт.
Есть карты Пумба, привата, моно...чтоб потом можно было снять их....или же вложить в другой банк...
И честно, я немного в шоке.
Прочитала новости ...после того как уже несколько дней не могла зайти в приложуху форварда...обычно захожу в конце месяца и вначале...

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»*: https://privatbank.ua/;
- АТ «Ідея Банк»: https://www.ideabank.ua/;
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»: https://www.pravex.com.ua/;
- АТ «КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua/;
- АБ «УКРГАЗБАНК»*: https://www.ukrgasbank.com/;
- АТ «ПУМБ»*: https://www.pumb.ua/;
- АТ «ТАСКОМБАНК»: https://tascombank.ua/;
- Акціонерний банк «Південний»*: https://bank.com.ua/;
- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: https://www.universalbank.com.ua/;
- АТ «Ощадбанк»: https://oschadbank.ua;
- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: https://www.bisbank.com.ua/;
- ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»: http://www.accordbank.com.ua/.
*банк також виплачує гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, без відвідування відділення банку-агента.
Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.
Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова").
https://www.fg.gov.ua/articles/52983-z-01-bereznya-2023-roku-fond-garantuvannya-vkladiv-rozpochinaye-viplati-koshtiv-vkladnikam-at-bank-forvard.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:08

  Vatsyk написав:
  candidat написав:Какая-то система у них подозрительно нелюбопытная. Просто нажал кнопку "заказать выплату" и всё? Ничего не спрашивают, не уточняют. Так и должно быть?

Вот-вот... 4.5 часа - а целый день? Поэтому и переметнулся в Приват...

У меня уже тоже целый день. Вчера в 12 дня подал заявку, денег всё ещё нет.
Главное непонятно, зачем им эти три заявленных дня? Тем, кто пришел в отделение, сразу на месте выдают. Почему через приложение - через три дня? Они же внутри банка выплачивают.
Может, пора уже жалобу в НБУ или Фонд написать?
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:38

  0007 написав:В ощадбанке карточный счет не видят

в пумбе вчера тоже не выдали, второй заход
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  candidat написав:Может, пора уже жалобу в НБУ или Фонд написать?

я постоянно предупреждал , не связиваться с ПУМБой
три дня ето плата за бесплатний виход
**********
Какой проблема получить наличью в Привате , подойти к Айбоксу и пополнить ПУМБу?
Милимони получаем?
Goodman
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