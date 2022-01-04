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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 327328329330

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:32

  Goodman написав:
  candidat написав:Может, пора уже жалобу в НБУ или Фонд написать?

я постоянно предупреждал , не связиваться с ПУМБой
три дня ето плата за бесплатний виход
**********
Какой проблема получить наличью в Привате , подойти к Айбоксу и пополнить ПУМБу?
Милимони получаем?

Зранку після 9-00 подав заявку,після роботи, увечері,гроші були на всекарті, перевів на депозит Вільний. Депозит спробую отримати в спортбанк,заради спортивного інтересу
sens
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Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….
AlexSV
 
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flysoulfly Киев, Волошская, 15 минут и вся сумма больше 200к,зачислена на карту!!!
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:58

  AlexSV написав:Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….

хехе, форвардские тетки и не такое могут
могли
cohan
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