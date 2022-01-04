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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:32
Goodman написав: candidat написав:
Может, пора уже жалобу в НБУ или Фонд написать?
я постоянно предупреждал , не связиваться с ПУМБой
три дня ето плата за бесплатний виход
**********
Какой проблема получить наличью в Привате , подойти к Айбоксу и пополнить ПУМБу?
Милимони получаем?
Зранку після 9-00 подав заявку,після роботи, увечері,гроші були на всекарті, перевів на депозит Вільний. Депозит спробую отримати в спортбанк,заради спортивного інтересу
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sens
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:59
Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….
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AlexSV
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:40
flysoulfly Киев, Волошская, 15 минут и вся сумма больше 200к,зачислена на карту!!!
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:58
AlexSV написав:
Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….
хехе, форвардские тетки и не такое могут
могли
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cohan
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