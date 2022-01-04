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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:32
Goodman написав: candidat написав:
Может, пора уже жалобу в НБУ или Фонд написать?
я постоянно предупреждал , не связиваться с ПУМБой
три дня ето плата за бесплатний виход
**********
Какой проблема получить наличью в Привате , подойти к Айбоксу и пополнить ПУМБу?
Милимони получаем?
Зранку після 9-00 подав заявку,після роботи, увечері,гроші були на всекарті, перевів на депозит Вільний. Депозит спробую отримати в спортбанк,заради спортивного інтересу
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:59
Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….
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AlexSV
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:40
flysoulfly Киев, Волошская, 15 минут и вся сумма больше 200к,зачислена на карту!!!
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:58
AlexSV написав:
Появился в реестре на выплату, однако какой то нехороший человек, редиска, то есть, неправильно указал номер паспорта (одна цифра не та), теперь приват не зачисляет выплату, требуют справку с Миграционной службы….
хехе, форвардские тетки и не такое могут
могли
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cohan
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:27
В приват потрібно тільки звонити, через додаток не можна заявку створити?
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alkhimik
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:46
alkhimik я пол-часа клацал, так и не попал на оператора. пришлось жене звонить и проходить пытки гестапо. через 2 мин 1010 с кокошки была на кдв
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andreyiskra
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:48
andreyiskra написав:alkhimik
я пол-часа клацал, так и не попал на оператора. пришлось жене звонить и проходить пытки гестапо. через 2 мин 1010 с кокошки была на кдв
Ой+ написав:
Сину сказали після довжелезних спроб в чаті пробитись до живих консультантів, принести довідку з міграційної служби про заміну паспорту. А він в червні 2022 якраз по терміну і міняв ІД і верифікував його в п24. От до речі це ще до питання продовження термінів придатності ІД.
Попробує в іншій банці - чи це всюди така дурня?
Після описаного облому з зеленим г*, дуже швидко все оформили в акорді.
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Ой+
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:52
_PORT_UA написав:
Шановні колеги по Форварду, порадьте, що робити? Сума відшкодування менша за ту, що була на рахунку карти. Можливо це через те, що 8го лютого на рахунок ще заходили кошти. Як тепер їх повернути?
І якщо повертати на Приват банк, то на Інтернет карта можлива виплата, чи тільки на Універсальну? А з Універсальної у будь якому разі зняття платне?
На любую.
Я получил на пенсионную для выплат.
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Философ
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:35
Подскажите, ПУМБ присылает какое-то подтверждение, что заявка обработана или что ты есть в реестре? А то нажал кнопку - и тишина )
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ishvara
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