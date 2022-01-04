Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Можливо пізніше, якщо виникли додаткові питання по виплаті суми відшкодування вкладу АТ «БАНК ФОРВАРД»:
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «БАНК ФОРВАРД»: 0 800 800 881, +38 (044) 300-01-06 (дзвінки приймаються цілодобово без вихідних).