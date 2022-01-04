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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 328329330331

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:20

говорим спасибо..

Можливо пізніше, якщо виникли додаткові питання по виплаті суми відшкодування вкладу АТ «БАНК ФОРВАРД»:
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «БАНК ФОРВАРД»: 0 800 800 881, +38 (044) 300-01-06 (дзвінки приймаються цілодобово без вихідних).
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:37

ПУМБ програв Привату, довго думав. Забрав з ощадного плюс проценти, тепер ще два депо залишилося.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:22

Заявка через ПУМБ на возмещение дает ошибку

  nosfferatu7 написав:Тыкнул в ПУМБе кнопку в 0:30, выплата пришла в 15:10. Я не торопился
Утром приложение прилегло, видимо натыкали ту кнопку до...
Основннй деп который не закончился видимо все получат после ВА и признании не платежеспособным, а это после 7 марта, если я все правильно понимаю.
Стучите и отворят вам!)


В мобильном приложении ПУМБ нажимаю кнопку "Подать заявку",
сразу выдает сообщение "Ошибка. Попробуйте позже".
У кого такое было?
Пробую второй день и такой результат.
amatorodessa
 
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