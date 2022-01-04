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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:20
Можливо пізніше, якщо виникли додаткові питання по виплаті суми відшкодування вкладу АТ «БАНК ФОРВАРД»:
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «БАНК ФОРВАРД»: 0 800 800 881, +38 (044) 300-01-06 (дзвінки приймаються цілодобово без вихідних).
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Додано: Чет 02 бер, 2023 16:37
ПУМБ програв Привату, довго думав. Забрав з ощадного плюс проценти, тепер ще два депо залишилося.
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AndriyQ
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:22
nosfferatu7 написав:
Тыкнул в ПУМБе кнопку в 0:30, выплата пришла в 15:10. Я не торопился
Утром приложение прилегло, видимо натыкали ту кнопку до...
Основннй деп который не закончился видимо все получат после ВА и признании не платежеспособным, а это после 7 марта, если я все правильно понимаю.
Стучите и отворят вам!)
В мобильном приложении ПУМБ нажимаю кнопку "Подать заявку",
сразу выдает сообщение "Ошибка. Попробуйте позже"
.
У кого такое было?
Пробую второй день и такой результат.
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amatorodessa
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