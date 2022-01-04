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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 329330331332>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:20

говорим спасибо..

Можливо пізніше, якщо виникли додаткові питання по виплаті суми відшкодування вкладу АТ «БАНК ФОРВАРД»:
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «БАНК ФОРВАРД»: 0 800 800 881, +38 (044) 300-01-06 (дзвінки приймаються цілодобово без вихідних).
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:37

ПУМБ програв Привату, довго думав. Забрав з ощадного плюс проценти, тепер ще два депо залишилося.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:22

Заявка через ПУМБ на возмещение дает ошибку

  nosfferatu7 написав:Тыкнул в ПУМБе кнопку в 0:30, выплата пришла в 15:10. Я не торопился
Утром приложение прилегло, видимо натыкали ту кнопку до...
Основннй деп который не закончился видимо все получат после ВА и признании не платежеспособным, а это после 7 марта, если я все правильно понимаю.
Стучите и отворят вам!)


В мобильном приложении ПУМБ нажимаю кнопку "Подать заявку",
сразу выдает сообщение "Ошибка. Попробуйте позже".
У кого такое было?
Пробую второй день и такой результат.
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:43

  Философ написав:
  _PORT_UA написав:Шановні колеги по Форварду, порадьте, що робити? Сума відшкодування менша за ту, що була на рахунку карти. Можливо це через те, що 8го лютого на рахунок ще заходили кошти. Як тепер їх повернути?

І якщо повертати на Приват банк, то на Інтернет карта можлива виплата, чи тільки на Універсальну? А з Універсальної у будь якому разі зняття платне?

На любую.
Я получил на пенсионную для выплат.

На интернет карту не дадут. Сразу об этом предупреждают и о платном выходе с уни.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:46

  alkhimik написав:В приват потрібно тільки звонити, через додаток не можна заявку створити?

Нужно звонить. Если есть персональный менеджер, дело идёт быстрее, зачисление практически мгновенно
mike64
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:48

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  mike64 написав:Если есть персональный менеджер

если ви член голд-клуба, то звонок с вашего финансового номера сразу идет на голд-клуб. Все вопроси решают мгновенно, и если проблема, то перезванивают.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 01:56

Получил выплаты в Привате дистанционно по звонку в банк,через чат не смог пробиться к оператору.Совет от менеджера для тех,кто попробует связаться через чат в privat24-напишите в чате слово оператор,и тогда выйдете на оператора. 8)
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 04:58

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

По процедуре получения выплаты в привате, заказываем на кдв и получаем через кассу? Зачисление и выдача без комиссий?
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:50

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Incasso написав:заказываем на кдв и получаем через кассу?

Можна з любого банкомату.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:15

скілки шуму з виплатами, а рік розказують, що всі порозбігалися :lol:
ScaryBee
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